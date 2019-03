sanità

Ministro Grillo a Palermo, M5s: ''Visita importante, ospedali del sud hanno bisogno di interventi''

Il Ministro Giulia Grillo in visita in alcune strutture ospedaliere del capoluogo siciliano.

“Gli ospedali siciliani versano in cattive condizioni e i pazienti subiscono non solo le carenze strutturali, ma anche il sottodimensionamento del personale. Abbiamo accompagnato il Ministro Giulia Grillo in visita in due importanti strutture di Palermo per continuare il lavoro già intrapreso dal Governo di miglioramento del servizio sanitario pubblico, soprattutto qui al Sud. È un segnale di presenza importante, perché i nostri ospedali hanno bisogno di nuove risorse per recuperare posizioni negli indicatori di qualità rispetto alla media nazionale e su questo le istituzioni possono intervenire”.

Lo dichiarano i parlamentari nazionali del M5S di Palermo, Giorgio Trizzino, Aldo Penna, Roberta Alaimo e Valentina D’Orso, che oggi hanno accompagnato il Ministro Giulia Grillo in visita in alcune strutture ospedaliere del capoluogo siciliano.

