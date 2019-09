striscioni antimafia

Ministro Provenzano a Palermo, accolto con Striscioni antimafia dalla scuola di Bonagia

Il ministro Provenzano è stato accolto con striscioni antimafia dall'istituto Mattarella di Palermo.

13/09/2019

"Facciamo a pezzi il pizzo", "La mafia spegne la speranza, riaccendiamola", "In memoria di chi ha dato la vita per farci conoscere la verità" sono gli striscioni, affissi dentro la scuola, con i quali docenti e alunni dell'istituto comprensivo "Mattarella" a Bonagia, a Palermo, hanno accolto il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.

"La visita del ministro Provenzano a Palermo è senz'altro un segnale di attenzione importante per la scuola e l'intero Sud - dicono i consiglieri comunali di Sinistra Comune - . Ci aspettiamo adesso interventi concreti per contrastare la povertà educativa minorile che colpisce centinaia di migliaia di bambini nel Mezzogiorno."

"I dati del rapporto sulla povertà educativa minorile in Sicilia infatti delineano un quadro della situazione allarmante, che richiede politiche ed investimenti mirati. Bisogna studiare soluzioni che partano dal dettato costituzionale, per cui l'istruzione deve essere accessibile e gratuita per tutte e tutti. Auspichiamo che si metta a punto una programmazione rivolta ad appianare le disparità oggi esistenti e ponga un argine al fenomeno della dispersione scolastica, ad esempio. È necessario che i ministeri all'istruzione, alla coesione, alla famiglia elaborino strategie condivise mettendo a sistema quelle risorse economiche che in questi anni, con interventi frammentati, non hanno prodotto risultati stabili."

