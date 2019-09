visita istituzionale

Ministro Provenzano a Palermo, Orlando: ''Visita che conferma sensibilità ed attenzione''

''La presenza del Ministro oggi a Palermo è conferma di sensibilità ed impegno che non può fermarsi perché tanti problemi restano ancora da affrontare'', ha detto il sindaco Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/09/2019 - 15:11:15 Letto 375 volte

"La presenza del Ministro Provenzano, che ha scelto Palermo come prima città in cui svolgere una visita istituzionale, è significativa, come significativa è la scelta di partire da Bonagia, uno dei quartieri della città simbolo di come anche le periferie possono diventare luoghi in cui costruire percorsi di vivibilità e socialità, coinvolgendo prima di tutto le scuole come “casa comune” della nostra comunità." Lo ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando, nel corso della visita del Ministro Giuseppe Provenzano stamattina a Bonagia.

"E’ significativo - continua il Sindaco - che il Ministro abbia iniziato questo suo mandato ricordando Portella della Ginestra e Piersanti Mattarella, un luogo ed un uomo simboli dell’impegno per il cambiamento culturale e materiale di Palermo e della Sicilia. Un cambiamento in corso, confermato dai dati che vedono la nostra città come una fra le più sicure d’Italia e fra quelle in cui è maggiore la crescita della presenza turistica. La presenza del Ministro oggi a Palermo è conferma di sensibilità ed impegno che non può fermarsi perché tanti problemi restano ancora da affrontare, con la certezza che un lavoro sinergico con il Governo nazionale e quello Regionale possano contribuire a superare le criticità e costruire un futuro di sviluppo per la nostra città."

La visita prosegue oggi pomeriggio a Palazzo delle Aquile, dove dopo un incontro con il Sindaco, il Ministro incontrerà una delegazione di lavoratori Almaviva.

Ti potrebbe interessare? Ministro Provenzano a Palermo, accolto con Striscioni antimafia dalla scuola di Bonagia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!