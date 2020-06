Coronavirus

Ministro Speranza: ''Entro fine anno avremo il vaccino''

''Il vaccino più promettente dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno'', così il ministro della Salute Roberto Speranza a Live Non è la D'Urso.

«Ci sono molti candidati vaccini al momento, quello più promettente dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno: l’Italia ha sottoscritto un contratto con la multinazionale che lo produrrà". Così il ministro della Salute Roberto Speranza a Live Non è la D’Urso.

"L’Italia è in testa in questa sfida ma sono candidati vaccini, tutta la comunità mondiale sta investendo risorse, questa è la soluzione definitiva per mettere da parte definitivamente il Covid e l’Italia è dentro questa sfida. Un contratto importante è stato firmato e le prime dosi ci verranno consegnate entro la fine dell’anno".

