Trenta a Palermo

Ministro Trenta a Palermo, M5s: ''La sicurezza sta a cuore a questo governo''

La visita a Palermo del Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, Ŕ anche un riconoscimento al grande lavoro svolto dalle forze armate.

18/01/2019

“La sicurezza è un tema che sta a cuore a questo governo e la visita a Palermo del Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, è anche un riconoscimento al grande lavoro svolto quotidianamente da uomini e donne delle forze armate che lavorano nel nostro territorio”.

Lo affermano in una nota i parlamentari del MoVimento 5 Stelle eletti nel collegio di Palermo, Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D’Orso, Aldo Penna, Giorgio Trizzino e Adriano Varrica.

“La Sicilia, vogliamo ricordarlo, è il centro del Mediterraneo e ha sempre ricoperto un ruolo strategico per il nostro Paese. Accompagneremo il ministro nella sua visita in programma a Palermo, visiteremo le caserme e incontreremo gli uomini dello Stato che mettono ogni giorno la propria vita a rischio per garantire la sicurezza dei nostri cittadini”.

