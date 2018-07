furto e danneggiamento

Minorenni approfittano del Festino per rubare sulle barche: presi

Sono stati avvistati mentre scavalcavano la recinzione del porticciolo della Cala. Sono accusati anche di aver danneggiato delle imbarcazioni

Pubblicata il: 15/07/2018

Probabilmente pensavano di passare inosservati e di farla franca, approfittando dei preparativi dei festeggiamenti per Santa Rosalia, i tre minori fermati ieri notte dai carabinieri di Palermo nel porticciolo della Cala.

La notte scorsa intorno a mezzanotte è giunta una telefonata al 112, nella quale un cittadino in transito lungo la via Messina Marine segnalava un gruppo di ragazzi che stavano scavalcando la recinzione del porticciolo. Sul posto sono giunte le gazzelle del Nucleo Radiomobile e i militari, avvicinatisi silenziosamente, sono riusciti a sorprendere i tre giovanissimi palermitani di un’età tra i 13 ed i 14 anni con le mani nel sacco.

I carabinieri hanno rinvenuto: attrezzatura da sub, numerose canne da pesca e materiale d’altura, maschere, fucili da pesca ed altro materiale di valore indispensabile per la pesca, per un valore di svariate migliaia di euro. A seguito dei primi accertamenti eseguiti sul posto, è risultato che i tre minorenni avevano appena danneggiato due imbarcazioni. L’Arma ha informato i genitori dei tre giovani, a cui hanno affidato i propri figli per poi ritrovarli in caserma da loro accompagnati. Dopo gli accertamenti di competenza, i minori sono stati deferiti in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato e danneggiamento.

Sul posto è giunto uno dei proprietari dei natanti derubati e, dopo aver sporto denuncia, ha riconosciuto e si è riappropriato della propria attrezzatura da pesca tra gli oggetti rubati; la restante parte della refurtiva è stata sequestrata in attesa dei legittimi proprietari.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

