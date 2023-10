Mirabilia 2023

Mirabilia 2023, Elvira Amata: ''Opportunità di crescita e di sviluppo del territorio siciliano''

Procede a gonfie vele il Progetto di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, promosso dalla Regione Sicilia.

A Lipari è in corso l'evento di portata internazionale “Mirabilia 2023”, che, iniziato sabato 14 ottobre, terminerà nella giornata di domani.

Una promozione di notevole rilievo, di fondamentale importanza per il territorio eoliano, la cui corrispondenza è e sarà data da incontri di business e dalla massiccia presenza di ben 170 imprese, oltre a 100 buyers con una proiezione internazionale atta a dare un' altissima risonanza al Sud in generale e alla Sicilia in particolare. Oggi, nel giorno in cui si commemora la Giornata mondiale dell'alimentazione, a contribuire al rilancio del locale 'Made in Italy' saranno gli stessi operatori che, sopportando grandi sacrifici, si sono rialzati dalle macerie causate dalla recente crisi pandemica.

Entusiasta, nella sua dichiarazione rilasciata dopo la partecipazione al congresso di "Mirabilia", l'Assessora al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo della Regione Siciliana Elvira Amata ha affermato: “Con grande soddisfazione raccolgo straordinari segnali di una speciale sinergia che cresce nel territorio grazie a 'Mirabilia', iniziativa ormai consolidata negli anni, che coniuga sapientemente storia, bellezza, cultura e turismo. Una grande occasione di confronto e di stimolo attraverso la quale raccontare il nostro Paese, che certamente si interfaccia positivamente con le attività poste in essere dall'Assessorato che ho l'onore di guidare, che guarda ad una programmazione sempre più completa ed integrata orientata, nel suo complesso, verso un'offerta turistica il più possibile rispondente alle esigenze del turista e del viaggiatore.

Sono sempre più convinta che fare sistema sia il presupposto ineludibile di crescita di una rete condivisa da rafforzare, giorno dopo giorno, con l'obiettivo di valorizzare il nostro patrimonio dell'isola e, nel caso specifico, anche dello straordinario patrimonio Unesco. Agli organizzatori di 'Mirabilia' vada il mio apprezzamento per l'ottima riuscita dell'iniziativa che segna già i migliori auspici di nuove e future condivisioni. Piace davvero registrare tali realtà che diventano naturalmente opportunità di crescita e di sviluppo di un territorio vocato ad un turismo di qualità”.

