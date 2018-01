rissa

Misilmeri, diverbio per un parcheggio si trasforma in rissa: arrestate 5 persone

Nella giornata di ieri i Carabinieri di Misilmeri hanno arrestato in flagranza di reato cinque persone per rissa.

Intorno alle 14.30 due uomini hanno un diverbio abbastanza acceso nel centro di Misilmeri in merito al parcheggio di un’auto, ma grazie all’intervento della moglie di uno dei due, un 60enne, i contendenti si sono separati e si sono allontanati. Poco dopo P.e 19enne e P.p. 20enne avuta notizia del litigio in cui era rimasto coinvolto il padre si sono recati sotto l’abitazione del 60enne invitandolo a scendere di casa per chiarire la situazione. A quel punto sono scesi per strada anche i figli dell’uomo (S.g. 23enne ed S.g. 20enne) e nel giro di pochi secondi la discussione degenerava in una violenta colluttazione tra tutti i soggetti, con l’uso di caschi ed oggetti contundenti, interrotta solo dall’intervento dei Carabinieri, con il supporto di una pattuglia della Polizia di Stato di Palermo.

Ristabilita la calma tutti e cinque i partecipanti alla rissa sono stati accompagnati presso la caserma di Misilmeri dove sono stati tratti in arresto e successivamente collocati in regime di detenzione domiciliare in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Termini Imerese.

