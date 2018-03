Incidente

Misilmeri, incidente tra auto e moto Ape

Un ragazzo di 21 anni ha perso il controllo alla guida della sua auto

Pubblicata il: 02/03/2018

Incidente questa mattina a Misilmeri. Un ragazzo di 21 anni, Claudio Guccione, era alla guida della sua Volkswagen Polo e ha perso il controllo del mezzo. L’auto ha finito la sua corsa contro un’Ape car posteggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane ferito, ma cosciente all’ospedale Civico di Palermo. Intanto sul posto i carabinieri hanno effettuato rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

Per fortuna non si registrano feriti gravi.

Fonte: Carabinieri

