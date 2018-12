tentato omicidio

Misilmeri: lite per futili motivi, colpisce la vittima con un coltello: arrestato 67enne

I Carabinieri hanno tratto in arresto un 67enne con l'accusa di tentato omicidio.

Pubblicata il: 21/12/2018

Nella fattispecie, in seguito ad una lite scaturita per futili motivi l’uomo colpiva al fianco la vittima con un grosso coltello da cucina causandone la contusione del polmone e la ferita lacerante sino al cavo pleurico.

Prontamente trasportata all’Ospedale Civico di Palermo, vi giungeva in codice rosso ed in prognosi riservata; successivamente sottoposta ad intervento chirurgo risulta tuttora ricoverata con prognosi ancora non sciolta.

L’arrestato veniva portato al carcere “Cavallacci” di Termini Imerese a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In data 20.12.2018 l’arresto veniva convalidato e veniva confermata la custodia cautelare in carcere per il 67enne.

