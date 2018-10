tentata rapina

Misilmeri, sorpreso a rubare in una panetteria: denunciato 15enne

Un 15enne di palermitano, è stato sorpreso dal titolare della panetteria di Misilmeri mentre stava cercando di asportare il denaro contenuto nella cassa.

Nel giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Misilmeri, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria dei Minori di Palermo un ragazzo con l’accusa di tentata rapina. Nella fattispecie un 15enne di palermitano, è stato sorpreso dal titolare della panetteria di Misilmeri mentre stava cercando di asportare il denaro contenuto nella cassa dell’esercizio commerciale.

Ne è scaturita una colluttazione a seguito della quale il ragazzo è riuscito a divincolarsi e scappare insieme ad un’altra persona ancora in corso di identificazione.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, grazie all’accurata descrizione della vittima, sono riusciti ad individuare il responsabile, rintracciato e fermato, è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti al termine dei quali, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i minori.

Sono in corso indagini al fine di identificare il complice del minore fuggito in sella ad uno scooter.

