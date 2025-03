Mobilità Palermo, divieti di sosta e chiusure parziali nelle vie Ernesto Basile, Ernesto Tricomi, Gaetano Parlavecchio e Del Vespro

mobilitÓ

MobilitÓ Palermo, divieti di sosta e chiusure parziali nelle vie Ernesto Basile, Ernesto Tricomi, Gaetano Parlavecchio e Del Vespro

Ordinanza di limitazione temporanea della circolazione nelle vie Ernesto Basile, Ernesto Tricomi, Gaetano Parlavecchio, Del Vespro e altre per scavi e-distribuzione.

L'Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo al fine di consentire il completamento dei lavori di scavo e-distribuzione in alcune zone del territorio cittadino ha emesso un'ordinanza di limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta (n. 221 del 12/02/2025) nelle vie Ernesto Basile, Ernesto Tricomi, Gaetano Parlavecchio, Del Vespro e altre.



Il provvedimento, che proroga l'O.D. n. 1164 del 10.10.2024 e l'OD 1218 del 23.10.2024 fino al 31/05/2025, ribadisce la chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori; istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00; il divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati; contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto, nelle seguenti vie:

1^ Fase – strade con interferenze – Ciclovia

Via Umberto Solarino per metri lineari 20,00 su sede stradale (incrocio con la Via Elia Crisafulli);

Via Filippo Marini per metri lineari 160,00 su sede stradale (da incrocio con Via Elia Crisafulli a incrocio con Via Franco Lucchini – lato destro della carreggiata – in prossimità del marciapiede sud);

Via Franco Lucchini per metri lineari 132,00 su sede stradale (da intersezione con Via Filippo Marini a incrocio con Via Giuseppe Li Bassi – Lato destro della carreggiata – in prossimità del marciapiede sud);

Via Giuseppe Li Bassi per metri 33,00 su sede stradale (da incrocio con Via Franco Lucchini a incrocio con Via Calogero Nicastro);

Via Ernesto Tricomi per metri lineari 345,00 su sede stradale (da incrocio con Via G. Ughetti a incrocio con Via Parlavecchio);

Via Gaetano Parlavecchio per metri lineari 283,00 su sede stradale (da incrocio con Via Ernesto Tricomi a intersezione con Via Del Vespro);

Via Del Vespro per metri lineari 78,00 su sede stradala (da intersezione con Via Gaetano Parlavecchio a incrocio con Via Lodato);

Via Del Vespro per metri lineari 30,00 su sede stradale – scavo ribassato (altezza intersezione con Via Lodato);

Via Del Vespro per metri lineari 110,00 su sede stradale (da incrocio con Via Lodato a civ. 108);

Via Generale Artale per metri lineari 91,00 su sede stradale (da prossimità del civ. 246 a incrocio con Via Elia Crisafulli);

Via Elia Crisafulli per metri lineari 172,00 su sede stradale (da incrocio con Via Gen. Artale a

incrocio con Via Umberto Solarino);

Via Elia Crisafulli per metri lineari 270,00 su sede stradale (da incrocio con Via Umberto Solarino a incrocio con Via Gen. Maravigna);

Via Calogero Nicastro per metri lineari 265,00 su sede stradale (da incrocio con Via Giuseppe Li Bassi a incrocio con Via G. Ughetti);

Via G. Ughetti per metri lineari 105,00 su sede stradale (da incrocio con la Via Calogero Nicastro a incrocio con Via Ernesto Tricomi).

2^ Fase – strade senza interferenze – Ciclovia

Via Ernesto Basile per metri lineari 610,00 su sede stradale – lato destro direzione Corso Tukory – Viale Regione Siciliana (da civ. 115 a civ. 65);

Via Ernesto Basile per metri lineari 45,00 su sede stradale – con tecnica no-dig (attraversamento da civ. 65 a prossimità del civ. 246 della Via Gen. Artale);

Via Generale Maravigna per metri lineari 82,00 su sede stradale (da incrocio con Via Elia Crisafulli aprossimità del civ. 5).

Fonte: Comune di Palermo

