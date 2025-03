Mobilità Palermo, lavori di manutenzione straordinaria nelle vie Mauro De Mauro e parte della via Michelangelo: strade chiuse e divieti

MobilitÓ

MobilitÓ Palermo, lavori di manutenzione straordinaria nelle vie Mauro De Mauro e parte della via Michelangelo: strade chiuse e divieti

Emesso ordinanza di limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta.

28/02/2025

L'Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire i lavori di manutenzione straordinaria nelle vie Mauro De Mauro, in entrambe le carreggiate, e di parte della via Michelangelo, ha emesso un'ordinanza di limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta.

Il provvedimento, a partire da giorno 03.03.2025, istituisce:

la chiusura al transito veicolare di entrambe le carreggiate “non in contemporanea” in via Mauro De Mauro, nel tratto compreso tra la via Leonardo da Vinci e il viale Michelangelo, compresa la rotatoria;

la chiusura al transito veicolare di metà carreggiata per volta, consentendo la circolazione veicolare, in viale Michelangelo, nel tratto compreso tra la via Musotto e oltre la via Vicari.

I lavori, per non creare nocumento alla circolazione stradale, si svolgeranno nelle ore serali dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo e ciascun cantiere avrà la durata di giorni quattro con avanzamento per cantieri di metri 100. La circolazione veicolare dei mezzi di trasporto pubblico sarà consentita in tutto il tratto dell’intervento e per tutta la durata dei lavori al fine di garantire la continuità del servizio.

