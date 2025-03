Mobilità Palermo, limitazione temporanea della circolazione per lavori di manutenzione straordinaria in via Polibio

MobilitÓ

Ordinanza di limitazione temporanea della circolazione in via Polibio.

L'Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha emesso un'ordinanza di limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta per lavori di manutenzione straordinaria in un tratto della via Polibio. I lavori si svolgeranno dal 28/02/2025 al 10/03/2025.

Il provvedimento istituisce il divieto di sosta 0-24, con chiusura al transito veicolare di metà carreggiata, consentendo la circolazione veicolare, in via Polibio, nel tratto compreso tra la piazza della Serenità fino al civ. 4, così come rappresentato nella planimetria riportata nell'ordinanza.

