Mobilità sostenibile, la proposta di PD e Avanti Insieme

Mobilità sostenibile. Gruppi PD e Avanti Insieme scrivono al sindaco Orlando

Il quadro degli interventi essenziali per una nuova piattaforma del trasporto urbano verso una transizione sostenibile è il tema di una lettera che i consiglieri comunali di Avanti Insieme (Salvatore Orlando, presidente del Consiglio Comunale, Valentina Chinnici, Paolo Caracausi, Claudia Rini, Antonino Sala, Massimiliano Giaconia) e del PD (Rosario Arcoleo e Milena Gentile) hanno inviato oggi al sindaco Leoluca Orlando e agli assessori.

Nella lettera si pone l'attenzione per "alcune riflessioni e proporre un punto di vista nuovo in grado di, da una parte raccogliere le esigenze imposte dalla nuova domanda di mobilità e, dall'altra superare l’attesa di strumenti di pianificazione dell’offerta infrastrutturale sterilizzati da un articolato iter amministrativo. Tale impostazione riguarda, in primis, il contesto della Città Metropolitana di Palermo ma anche, con opportune differenziazioni, territori più vasti o semplicemente più complessi dal punto di vista infrastrutturale (ambito regionale o sovraregionale)".



Continuando, i consiglieri di Avanti Insieme e Pd sottolineano come "l’emergenza sanitaria determinata su scala globale dalla pandemia demolisce numerosi principi consolidati negli ultimi 20 anni nel campo della mobilità e questo è occasione per semplificare i criteri con cui scegliere i modelli di sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti. In termini di slogan, si ritiene da più parti che sia il momento adatto per pensare ad una “transizione sostenibile dei trasporti”, proponendo due "pilastri indiscutibili sui quali costruire la transizione, ovvero la trasformazione digitale e la trasformazione Green".



In tema di discussione, emergono poi dieci proposte di intervento con riferimento specifico al sistema di trasporto nell’ambito della Città Metropolitana di Palermo, "al fine di sfruttare appieno le potenzialità oggi disponibili in una logica di transizione sostenibile, occorrono anche investimenti in grado di supportare la domanda di nuova mobilità":

Piano Straordinario delle Manutenzioni Stradali , alla realizzazione della rete di ricarica dei veicoli elettrici su scala urbana e di ambito metropolitano, incentivi erogati dall’Amministrazione Pubblica per la diffusione di biciclette a pedalata assistita e redazione di un Piano del BiketoMove;

, alla realizzazione della rete di ricarica dei veicoli elettrici su scala urbana e di ambito metropolitano, incentivi erogati dall’Amministrazione Pubblica per la diffusione di biciclette a pedalata assistita e redazione di un Piano del BiketoMove; Diffusione di tutti i servizi digitali di ausilio al TP L (APP per la biglietteria, APP per la geo-localizzazione dei mezzi di trasporto, APP per la diffusione del CAR Pooling, etc.);

L (APP per la biglietteria, APP per la geo-localizzazione dei mezzi di trasporto, APP per la diffusione del CAR Pooling, etc.); Rrevisione del modello di tariffazione degli stalli di sosta senza aggravio per le risorse dell’Amministrazione;

degli stalli di sosta senza aggravio per le risorse dell’Amministrazione; Estensione adeguata delle ZONE 30 all’interno della viabilità di quartiere, degli assi pedonali istituiti attraverso il PGTU o sulla rete delle piste ciclabili;

all’interno della viabilità di quartiere, degli assi pedonali istituiti attraverso il PGTU o sulla rete delle piste ciclabili; Introduzione del CARGO BIKE;

Attuazione di un Piano delle Mobilità dei Dipendenti Comunali ;

; Conversione elettrica delle infrastrutture portuali gestite dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

