Vaccino Moderna

Moderna: il vaccino dovrebbe proteggere fino a 2 anni

''Il Moderna dovrebbe proteggere contro il coronavirus fino a due anni'', lo ha detto l'amministratore delegato dell'azienda produttrice del farmaco.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/01/2021 - 15:45:17 Letto 450 volte

Il Moderna dovrebbe proteggere contro il coronavirus fino a due anni. Lo ha detto l'amministratore delegato dell'azienda produttrice del farmaco precisando tuttavia che servono altri dati per una valutazione definitiva sulla durata. "Lo scenario da incubo descritto dai media in primavera sul rischio che i vaccini durassero solo un mese è escluso", ha detto l'ad di Moderna Stéphane Bancel, secondo quanto riportato dal Guardian. "Il decadimento degli anticorpi generati dal vaccino ha un andamento molto lento e quindi riteniamo che la protezione possa durare un paio d'anni".

"I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, come tutto il personale sanitario, hanno la priorità nelle vaccinazioni. E, come già previsto dal piano strategico, avranno un ruolo fondamentale in fasi diverse della campagna di somministrazione del vaccino anti Covid-19". Queste le parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza in risposta a quanto affermato ieri dal segretario generale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) Silvestro Scotti, che aveva espresso la disponibilità della categoria a vaccinare contro il Covid dopo essere stata a sua volta immunizzata.

Fonte: Ansa

Ti potrebbe interessare? Coronavirus, via libera da Ema al vaccino Moderna

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!