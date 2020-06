controlli a Mondello

Mondello, aumentati i controlli della Polizia: sanzioni e patenti ritirate

In seguito alla rissa di Mondello, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli.

Pubblicata il: 11/06/2020

In seguito agli ultimi avvenimenti che hanno posto al centro dell’attenzione la borgata marinara di “Mondello”, la Polizia di Stato ha rinforzato i controlli ed i presidi, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, soprattutto nelle ore serali, quando alcuni tratti del Lungomare e la stessa Piazza Valdesi sono prese di assalto da numerose comitive di giovani (molti dei quali minorenni).

In particolare, personale del Commissariato di P. S. “Mondello”, unitamente a pattuglie del locale Reparto Prevenzione Crimine, di altri commissariati sezionali e della Polizia municipale, hanno operato in questi giorni nelle aree maggiormente interessate dalla movida della nota località balneare palermitana, identificando diversi soggetti, frequentatori abituali della borgata soprattutto nelle ore serali e notturne.

Numerose contravvenzioni al codice della strada sono state rilevate dalle pattuglie della Polizia Municipale nel parcheggio di via Tolomea

Oltre alle contravvenzioni per inosservanza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, sono state ritirate nr. 3 patenti di guida e nr. 3 carte di circolazione ed elevate circa 50 contravvenzioni: in particolare, si è proceduto al fermo ed al sequestro amministrativo di alcune biciclette elettriche modificate in ciclomotori, come quello indicato nell’immagine qui allegata.

Negli ultimi giorni si è registrato infatti un aumento esponenziale della circolazione di questi mezzi a due ruote, che però della bicicletta elettrica o, comunemente intesa a pedalata assistita, avrebbero solo il nome, poiché trattasi di veri e propri ciclomotori che circolano privi di targa, di copertura assicurativa, senza numeri di telaio e, soprattutto, condotti da minori privi di abilitazione alla guida.

Fonte: Polizia di Stato

