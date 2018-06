viabilità

Mondello bloccata dal traffico, stop a chiusura della Favorita. L'assessora Riolo: ''Ripartire a settembre''

Alla base della presa di posizione l'arrivo della stagione estiva, che paralizzerebbe la borgata. Ma in assenza di alternative, la scelta è davvero così impopolare?

Il parco della Favorita sta lentamente mutando forma, anche nell'immaginario collettivo dei palermitani: nei mesi recenti si sono susseguite varie iniziative con l'obiettivo di rendere il parco un "amico" dei cittadini, capace di essere teatro di manifestazioni ed eventi sportivi e all'insegna della salute. Adesso però arriva l'estate, e con essa il proverbiale assalto alla borgata di Mondello: stop alla chiusura del parco. Questa la proposta, controcorrente, dell'assessora comunale alla Viabilità Iolanda Riolo. Ma l'idea è davvero così impopolare?

L'assessora non ha dubbi, se il verificarsi di future manifestazioni dovesse dipendere da lei, la risposta sarebbe un "no": "Non ha senso chiudere la Favorita e creare disagi a chi vuole raggiungere Mondello in piena estate per singole manifestazioni", è il commento della Riolo sulla sua presa di posizione.

Ma si cerca anche di ragionare sulla fruibilità del parco: "La mia idea è di evitare eventi dal primo maggio al primo settembre - propone l'assessora -. E di chiudere, invece, la domenica mattina dal primo settembre al 30 aprile, viale Ercole, in modo da creare un rapporto dei cittadini con quel parco in un periodo in cui la sperimentazione è possibile".

Un "no" quindi, ma non definitivo: la Favorità è, e rimane, un lascito inestimabile per ogni cittadino palermitano, soprattutto considerando quanti e quali sforzi si stiano rendendo necessari per salvaguardare i pochi angoli di verde che ormai stanno abbandonando il pianeta intero. Ma a Palermo la Favorita non è solo parchi e libertà: ci sono strade importanti, collegamenti diretti con Mondello, arterie e itinerari di cui è difficile fare a meno specialmente nel periodo estivo. E non solo per la pigrizia di volere la strada migliore, ma per assenza di valide alternative. "Imporre" la chiusura della Favorita per eventi di sorta senza un vero e proprio piano d'azione continuativo, con ogni probabilità si traduce in caos.

"La Domenica Favorita", una delle iniziative più riuscite dell'anno, è stata accolta con grande favore da grandi e piccoli, trovando anche la compiacenza del sindaco Leoluca Orlando. Ma immaginiamo per un attimo cosa significherebbe arrivare a (o venire da) Mondello con il parco chiuso, il turismo marittimo nel suo pieno, migliaia di cittadini in continuo viavai e strade come via Castelforte congestionate all'inverosimile. Non sarebbe forse leggermente "falsato" il concetto di giornata di totale benessere, almeno per chi si muove per la città?

Domenica prossima intanto è prevista una manifestazione ciclistica che vedrà il parco chiuso fino alle 10,45. Forse l'ultima della stagione. Perciò godiamoci la Favorita, ma pianifichiamo come godercela anche meglio.

