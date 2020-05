stagione balneare

Mondello, ecco prezzi ombrelloni e sdraio

Sul proprio sito ufficiale la società italo-belga ha pubblicato le tariffe per l'abbonamento mensile o per l'intera stagione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/05/2020 - 14:22:50 Letto 1367 volte

Mondello quest’anno sarà senza le sue famose ‘’cabine blu’’. La società italo-belga ha deciso di rinunciare a causa delle restrizioni anti-covid19.

La stessa società italo-belga ha pubblicato le tariffe delle tessere per l’intera stagione.



«Dai 1370 ai 1570 euro per le postazioni da due lettini e un ombrellone per tutta la stagione. Archiviate per quest’anno le “capanne”, per l’impossibilità di mantenere le distanze di sicurezza e rispettare le norme anticontagio, la società Italo-Belga di Mondello ha pubblicato il prezzi degli abbonamenti per la stagione balneare che partirà il 6 giugno: 1570 a postazione per la stagione nelle prime tre file e 1370 euro per quelle successive – riporta la Repubblica Palermo -».



Sul proprio sito ufficiale la società ha anche pubblicato le tariffe per l'abbonamento mensile: «300 euro a giugno, 460 per luglio o agosto e 300 per settembre. E c’è già qualche utente che sulla pagina Facebook della società critica “i prezzi proibitivi” o chiede informazioni sulle soluzioni a basso costo».

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!