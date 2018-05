stagione balneare mondello

Mondello, inizia la stagione balneare. Primo maggio all'assalto della spiaggia

Aperti i primi lidi attrezzati in attesa delle cabine, strapieni di bagnanti gli spazi liberi. Da ieri nella borgata è già estate

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/05/2018 - 10:35:41 Letto 371 volte

Non hanno perso tempo palermitani e turisti già in aria d'estate, e ieri all'apertura della stagione balneare a Mondello in centinaia si sono recati sulla spiaggia della borgata, per trascorrere un primo maggio dal sapore di vacanze al mare.

Inaugurate da Italo Belga le prime aree attrezzate, che insieme alle proverbiali cabine (100 in meno dell'anno scorso) e ad una serie di servizi ad hoc per disabili, iniziative fitness, animazioni serali ed eventuali miglioramenti sul fronte viabilità e parcheggio, offriranno soluzioni ai bagnanti fino al mese di ottobre.

Ma il vero boom ieri è stato nelle aree libere della spiaggia: bagni (anche di sole), sport e primi assaggi d'estate su tutta l'area non attrezzata, nonostante il clima ventoso e il cielo a tratti coperto. Ma i palermitani non riescono proprio a stare lontani dalla loro Mondello, e ogni scusa è buona per ricongiungersi con mare e sole.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!