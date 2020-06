controlli a Mondello

Mondello, la polizia intensifica i controlli: sequestri e multe

La Polizia di Stato intensifica i controlli nella principale meta turistica dell'estate palermitana, la borgata marinara di Mondello.

La Polizia di Stato, con l’avvento della stagione estiva e dell’esponenziale incremento del flusso di presenze, ha intensificato i già oculati controlli, predisponendo ulteriori e mirati servizi dinamici in particolare, nella nota borgata marinara di Mondello.

Gli Agenti del Commissariato di P.S. “Mondello”, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine, e di altri Commissariati cittadini, nel corso dello scorso week-end, hanno passato a setaccio l’intera borgata.

Sono stati messi in campo numerosi mezzi e uomini per prevenire e contrastare i reati di furti e rapine nei confronti di esercizi commerciali, turisti e bagnanti, nonché debellare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Nell’ambito dei servizi di controllo i poliziotti hanno inoltre dedicato particolare attenzione alla normativa inerente la circolazione degli ormai numerosi, scooter elettrici, camuffati da biciclette a pedalata assistita.

A tal proposito, numerosi sono stati i sequestri amministrativi e le sanzioni contestate al C.d.S.; infatti i suddetti mezzi, sono per lo più condotti da minori privi di documenti al seguito e sprovvisti di assicurazione e patente di guida, oppure vengono colti a bordo in numero eccedente a quello consentito. Difatti, durante uno dei numerosi controlli gli agenti hanno fermato, a bordo di scooter elettrico, una donna in avanzato stato di gravidanza insieme al marito e alla figlia minore.

Gli intensi controlli effettuati dagli agenti della Polizia di Stato hanno interessato anche l’annosa piaga del fenomeno dei parcheggiatori abusivi che ha portato a sanzionare un palermitano sorpreso a svolgere tale illecita attività.

Nell’ambito dei suddetti servizi i poliziotti hanno indagato diverse persone per furto di caschi, mentre un giovane, trovato in possesso di un coltello, è stato indagato per porto abusivo di armi da taglio.

Fonte: Polizia di Stato

