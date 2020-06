incidente

Mondello, motoscafo rischia di investire un surfista 14enne: denunciato il pilota

Un motoscafo rischia di investire un surfista nelle acque di Mondello. Rintracciato e denunciato un palermitano.

La Polizia di Stato ha rintracciato e denunciato a piede libero un palermitano di 46 anni, domenica pomeriggio alla guida di un natante, protagonista di una collisione che avrebbe potuto essere drammatica ma che si è fortunatamente conclusa con una tavola da surf distrutta e tanta paura per il surfista.

I poliziotti del Commissariato di P.S. “Mondello” stanno chiarendo in queste ore i contorni di quanto accaduto ieri pomeriggio nello specchio d’acqua di Mondello. Coinvolto nell’occorso un surfista, adolescente di 14 anni, scampato al violento impatto, disarcionato dalla tavola e tornato a riva grazie all’intervento di altro surfista.

Il ragazzino, come raccontato successivamente ai poliziotti, avrebbe visto venirgli incontro a velocità sostenuta un motoscafo, il cui pilota non avrebbe rallentato o avuto tentennamenti di sorta, pur essendo nitida la presenza del surfista in rotta di collisione.

Per scampare al sicuro impatto, il 14enne avrebbe scelto di gettarsi in acqua ed allontanarsi il più possibile dal punto di scontro, la cui violenza ha frantumato in più parti la tavola da surf rimasta in balia delle onde e del natante.

La vittima sarebbe stata “recuperata” e portata riva da un conoscente surfista, che avrebbe fornito ai poliziotti alcuni particolari utili al riscontro di quanto accaduto.

Gli agenti, anche grazie al frammento alfanumerico della targa del motoscafo fornita dalla vittima e dal testimone, sono riusciti a risalire al pilota del mezzo, raggiunto in un rimessaggio non distante dal luogo dello scontro.

Il natante, così come ciò che resta della tavola da surf, è stato “tirato a secco” per rilevi tecnici e posto sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Fonte: Polizia di Stato

