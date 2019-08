Incendio a Monreale

Monreale, 46enne appicca un incendio: denunciato

L'indagato è ritenuto responsabile di aver appiccato un incendio incontrollato su un terreno ricoperto da sterpaglie a Grisì.

In esito ad attività d’indagine avviata lo scorso 17 agosto, i Carabinieri della Stazione di Grisì hanno deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di incendio, un 46enne, residente a Monreale.

L’indagato è ritenuto responsabile di aver appiccato un incendio incontrollato su un terreno ricoperto da sterpaglie che interessava un’area di circa 100 mq nel centro abitato di Grisì. Sul posto intervenivano tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Partinico che provvedevano allo spegnimento delle fiamme, evitando che venissero arrecati danni alle vicine abitazioni.

I militari, mediante l‘acquisizione di immagini estrapolate da un impianto di videosorveglianza, hanno accertato la natura dolosa del rogo identificando l’autore del reato.

