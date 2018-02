macchine in fiamme

Monreale, due macchine in fiamme nel giro di 24 ore: i carabinieri indagano

Tra la sera del 20 e la mattinata di oggi due macchine sono state date alle fiamme tra le vie della cittadina alle porte di Palermo

Pubblicata il: 21/02/2018

Due incendi, a distanza di poche, ore hanno coinvolto due auto nella zona alta di Monreale. Il primo, verificatosi intorno alle 19 in via san Martino, nell’antico quartiere della Bavera, riguarda una Citroen C2 di colore grigio, con i Vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme a fatica a causa della via stretta. Il secondo rogo, avvenuto in mattinata in via Baronio Manfredi ha coinvolto una Alfa Romeo 156 di colore grigio scuro (che secondo indiscrezioni parrebbe appartenere ad una donna anziana) ma anche una Nissan Note nera parcheggiata accanto. Lievi danni sono stati riportati alla facciata dell’immobile adiacente, e in particolare modo al balcone del primo piano, il cui proprietario ha dovuto provvedere a mettere in salvo il proprio cane che stava inalando fumi tossici. Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco che hanno avuto la meglio sulle fiamme, e i Carabinieri, che dovranno accertare le cause del rogo e l’eventuale nesso tra i due episodi.

