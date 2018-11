rissa in strada

Monreale, violenta rissa in strada: arrestati 5 pregiudicati

Furiosa scazzottata avvenuta nella serata del 31 ottobre a Monreale frazione Aquino all'interno di Fondo Pasqualino e conclusasi con l'arresto di cinque monrealesi, tutti volti noti alle Forze di Polizia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/11/2018 - 17:53:00 Letto 360 volte

Non si sa quali siano i motivi alla base di una furiosa scazzottata avvenuta nella serata del 31 ottobre a Monreale frazione Aquino all’interno di Fondo Pasqualino e conclusasi con l’arresto di cinque monrealesi, tutti volti noti alle Forze di Polizia.

Dalle parole si è passati subito ai fatti e due fazioni, composte da un lato da tre fratelli, C.g., trentaseienne, C.g., trentacinquenne e C.c. trentaquattrenne e dall’altro da M.d., ventisettenne e R.g, trentenne, si sono affrontate in strada: una violenta rissa che è stata sedata, con non poche difficoltà, dai militari della Compagnia Carabinieri di Monreale intervenuti prontamente sul posto.

Tutti i partecipanti sono stati tratti in arresto e, una volta ricevute le cure del caso da parte di personale medico, sono poi stati sottoposti, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

In quella sede il Giudice ha convalidato le misure cautelari per tutti tranne che per R.g. che è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora.

Fonte: Carabinieri

