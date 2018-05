sistema montante

Montante si difende davanti al gip: ''Mai tradito''

L'ex presidente di Confindustria Sicilia recentemente arrestato per corruzione ha affrontato un lungo interrogatorio. ''Ho sposato le istituzioni. Cosa nostra me la farà pagare''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/05/2018 - 09:16:13 Letto 401 volte

Interrogatorio fiume per Antonello Montante, l’imprenditore arrestato con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, che ieri pomeriggio si è presentato davanti al gip Maria Carmela Giannazzo.

Un interrogatorio durato circa sette ore e terminato solo in tarda serata, quando Montante, intorno alle 23, ha lasciato il Palazzo di giustizia di Caltanissetta accompagnato dai suoi legali, gli avvocati Nino Caleca e Giuseppe Panepinto. Presenti all’interrogatorio anche il Procuratore capo Amedeo Bertone e i pm che coordinano l’inchiesta.

Come si apprende, Montante avrebbe respinto tutte le accuse a suo carico, attaccando i suoi più grandi accusatori, gli imprenditori Marco Venturi e Alfonso Ciceri, sostenendo la loro “inattendibilità”. E non solo.

Quando il gip gli ha chiesto perché tenesse un caveau nella sua abitazione di Serradifalco contenente diversi dossier su politici, imprenditori e giornalisti, Montante avrebbe detto che quella stanza fosse lì a sua insaputa. Ha più volte ribadito di avere “sposato” le istituzioni temendo che adesso “Cosa nostra me la farà pagare”. “Ho stravolto la mia vita – ha detto – e sono sicuro che non posso più tornare indietro”. “Io non ho mai avuto vantaggi, né appalti, né finanziamenti”, ha continuato a ripetere ai magistrati l'ex numero uno di Confindustria in Sicilia.

