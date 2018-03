furto

Montascale per disabili in vendita tra oggetti usati: denunciato 61enne

Nel mese di agosto era stata denunciata la scomparsa di montascale per il trasporto dei disabili...

Nel mese di agosto 2017 la responsabile di un’azienda aveva presentato una denuncia presso la Stazione Carabinieri Crispi, per un furto relativo a due montascale per il trasporto dei disabili.

Le verifiche dei Carabinieri hanno consentito di appurare che i due oggetti, di ingente valore economico ma soprattutto morale per l’utilizzo a cui ne sono destinati, si trovavano, in vendita, in un negozio di merce usata. Dopo un servizio di appostamento, avuta la certezza della presenza della refurtiva, i Carabinieri della Stazione Crispi hanno eseguito una perquisizione e rinvenuto i due montascale. Il titolare della rivendita, un 61 enne palermitano, è stato pertanto denunciato per ricettazione.

Ed ancora, nelle fasi del trasporto della refurtiva, i militari hanno poi appurato che il veicolo utilizzato era senza assicurazione e, pertanto, è stata elevata la contravvenzione per la violazione del codice della strada.

