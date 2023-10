Monte Pellegrino

Monte Pellegrino, la Regione finanzia una parte dei lavori di consolidamento delle pareti rocciose, Lagalla: ''Importante investimento per riqualificazione e messa in sicurezza''

I finanziamenti della Regione si andranno ad aggiungere agli oltre 32 milioni e 308 mila euro, già stanziati dal Comune per i 4 lotti di lavori.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/10/2023 - 15:59:48 Letto 767 volte

La Regione Siciliana finanzierà la messa in sicurezza del versante nord di Monte Pellegrino, nell’area Vergine Maria-Addaura del capoluogo.

«Ringrazio la Presidenza della Regione Siciliana e il commissario al Dissesto idrogeologico Croce per il piano di rimodulazione approvato in Giunta regionale che garantirà le maggiori somme necessarie per portare avanti i 4 lotti del progetto per gli interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino, in corrispondenza delle aree urbane di Vergine Maria e Arenella.

Finanziamenti che si andranno ad aggiungere agli oltre 32 milioni e 308 mila euro, già stanziati dal Comune per i 4 lotti di lavori a valere sui Fsc (Fondi di sviluppo e coesione), un importante investimento dell’amministrazione per puntare alla riqualificazione e alla messa in sicurezza di Monte Pellegrino».

Lo dichiara il sindaco, Roberto Lagalla.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Facebook Lagalla

