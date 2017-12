aggressione

Moreno Morello aggredito mentre fa servizio su una truffa

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/12/2017 - 17:44:48 Letto 478 volte

Moreno Morello è stato aggredito a Roma dopo aver scoperto un giro di truffe. L'inviato di Striscia la Notizia racconta come un uomo abbia mandato sms raccontando di essere un profugo a Lampedusa, di non avere i documenti in regola e perciò di avere bisogno d'aiuto per spostare il suo ingente patrimonio in Italia.

Dopo essersi offerto volontario, Morello viene contattato da un banchiere con un nome falso fin troppo evidente, che gli fornisce username e password per accedere al conto e fare così il trasferimento. I soldi dunque esistono davvero ma qualcosa non va come previsto e la truffa inizia lentamente a svelarsi.

