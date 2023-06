morto Silvio Berlusconi

Morte Berlusconi, i messaggi di cordoglio: dalla politica allo spettacolo

12/06/2023

Il cordoglio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Apprendo con profonda tristezza la notizia della morte di Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia, protagonista di lunghe stagioni della politica italiana e delle istituzioni repubblicane. Berlusconi è stato un grande leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica, incidendo su paradigmi, usi e linguaggi. In una stagione di profondi rivolgimenti, la sua “discesa in campo”, con un partito di nuova fondazione, ottenne consensi così larghi da poter comporre subito una maggioranza e un governo. La leadership di Berlusconi ha contribuito a plasmare una nuova geografia della politica italiana, consentendogli di assumere per quattro volte la carica di presidente del Consiglio. In queste vesti ha affrontato eventi di portata globale, come la crisi aperta dall’attentato alle Torri Gemelle, la lotta al terrorismo internazionale e gli sconvolgimenti finanziari alla fine del primo decennio del nuovo secolo".

La premier Giorgia Meloni in un videomessaggio: "Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente, era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni e sono state esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d'Italia, a consentirgli di imprimere delle vere e proprie svolte nel mondo della politica, della comunicazione e dell'impresa". "Con lui l'Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti. Ha imparato che non doveva mai darsi per vinta. Con lui noi abbiamo combattuto, vinto, perso molte battaglie. E anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che, insieme, ci eravamo dati. Addio Silvio".

Su Twitter le parole del vicepremier Antonio Tajani: "Un dolore immenso. Semplicemente grazie Presidente, grazie Silvio. Berlusconi è stato un eroe per milioni di italiani, per difendere la libertà nella quale credeva. E' un grande dolore per tutti noi, era un amico, per me era un fratello maggiore. E continueremo a lavorare per difendere il valore della libertà, il suo progetto va oltre la vita terrena".

"Abbiamo il dovere di andare avanti, lo faremo, lo farò - ha affermato - Anticipo il mio rientro in Italia, ma lo faccio ripetendo il messaggio politico che Berlusconi avrebbe e ha sempre rilanciato. Faremo nella comunità di Forza Italia quello che lui ha insegnato: combattere per il bene dell’Italia, con gli strumenti della politica, ma scegliendo sempre la libertà e l’amore per il popolo italiano".

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: questa mattina a Lesa in provincia di Novara, ha chiesto un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi, morto oggi all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato, definendolo “un grande uomo e un grande italiano”.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto: "Un grande, enorme dolore. Lascia un vuoto enorme perchè è stato un grande. È finita un'epoca, si chiude un'era. Gli ho voluto molto bene. Addio Silvio".

E' il commosso saluto del ministro Daniela Santanché sui social: "Rimarrai sempre con noi, buon viaggio Presidente".

Il presidente del Senato Ignazio La Russa: "Ho fatto sapere alla famiglia e alla figlia Barbara che, se lo ritenessero, il Senato è disponibile ad allestire la camera ardente. Il Senato sarebbe orgoglioso di poter dare l'estremo saluto a un uomo che ha segnato la vita del Paese. Simbolicamente, credo sia qualcosa che abbia un significato, ma la decisione è chiaramente della famiglia. Io posso solo dare la disponibilità del Senato". Ha detto il presidente del Senato in collegamento telefonico con il Tg1: "Io sono stato un amico personale e per me è stato una sorta di fratello maggiore, anche se lui non piaceva, perché mi considerava un suo coetaneo, pur avendo 16 anni di più".

Marcello Dell'Utri, l'ex senatore di Forza Italia: "Sono sconvolto. Per me è venuto a mancare un fratello. Non me lo aspettavo. Pensavo che superasse anche questa. Sono senza parole".

Il fondatore della Lega Umberto Bossi: "Sono commosso. Per tanti anni per me è stato come un fratello".

Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia: "L'Italia perde uno dei più grandi statisti della sua storia. Un uomo che in tutta la sua vita, prima come imprenditore e poi come rappresentante delle istituzioni e di governo, ha dedicato le proprie energie a creare nuove opportunità per tutti, nuovo sviluppo, nuova economia, sempre all'insegna della libertà e dei valori della democrazia liberale. La Sicilia in particolare perde un grande amico, un uomo che nei tanti anni del suo impegno civile si è sempre dimostrato vicino alle esigenze della nostra terra e dei suoi cittadini. Tutti noi di Forza Italia perdiamo non soltanto un leader indiscusso e una guida carismatica, ma un grande e fraterno amico."

Il senatore Pier Ferdinando Casini: "Con la scomparsa del Presidente Berlusconi se ne va un'epoca della storia italiana e delle nostre vite. Nella mia mente si affollano un'infinita' di ricordi: alcuni belli e anche divertenti che hanno segnato la nostra amicizia, altri più amari, com'è inevitabile nelle cose di questo mondo. Silvio è stato un grande della vita italiana e penso che, a questo punto, dovrebbero riconoscerlo anche i suoi oppositori: il che non significa condivisione, ma rispetto".

Matteo Renzi, Italia Viva: ''Ha fatto la storia in questo Paese. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggi l’Italia piange insieme alla famiglia, ai suoi cari, alle sue aziende, al suo partito. A tutti quelli che gli hanno voluto bene il mio abbraccio più affettuoso e più sincero. In queste ore porto con me i ricordi dei nostri incontri, dei tanti consigli, dei nostri accordi, dei nostri scontri. Ma soprattutto di una telefonata in cui Silvio, non il Presidente, mi ha fatto scendere una lacrima parlando della mamma. Ci mancherai Pres, che la terra ti sia lieve".

Scrive su Facebook il leader M5s Giuseppe Conte: "Silvio Berlusconi è stato un imprenditore e un politico che in ogni campo in cui si è cimentato ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia. Ha acceso e polarizzato il dibattito pubblico forse come nessun altro, e anche chi lo ha affrontato da avversario politico deve riconoscere che non gli sono mai mancati il coraggio, la passione, la tenacia. In questo momento di profondo dolore, tengo a far pervenire ai suoi cari e alla sua famiglia il sincero e rispettoso cordoglio mio e del Movimento 5 stelle".

La segretaria del Pd, Elly Schlein: “Di fronte alla scomparsa di Silvio Berlusconi vogliamo far arrivare tutta la nostra vicinanza al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e di tutta Forza Italia, così come vogliamo che arrivi al Governo e alle forze di maggioranza. Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un’epoca. Tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica, resta però il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro Paese. Le più sentite condoglianze da parte del Partito Democratico”.

Scrive su Twitter l'ex premier Enrico Letta: "Berlusconi ha fatto la storia del nostro Paese. La sua scomparsa segna uno di quei momenti in cui tutti, che siano stati vicini o lontani dalle sue scelte, si sentono coinvolti. Affetto e vicinanza ai suoi familiari e ai suoi amici. E a tutta la comunita' politica di Forza Italia".

Totò Cuffaro: "Silvio Berlusconi ha rappresentato per l'Italia e per l'Europa un punto di riferimento per la politica. Con lui, scompare un pezzo della storia d'Italia. È stato un protagonista indiscusso della politica degli ultimi trent'anni, sapendo cogliere nei primi anni '90 le esigenze degli italiani, incidendo non solo nelle Istituzioni, ma anche nella vita di tutti i cittadini. Con la sua scomparsa, l’Italia perde un grande politico e un grande imprenditore che ha creato migliaia di posti di lavoro, un uomo che ha fatto la storia, sempre pronto al confronto politico. È stato premier negli anni in cui ero Presidente della Regione e non ha mai fatto venire meno il suo supporto e la sua vicinanza alla Sicilia. Più volte abbiamo interloquito, supportando fattivamente le attività che il mio governo portava avanti per il bene dei siciliani. Oggi anche la Sicilia è a lutto. Alla famiglia, agli amici e a tutta Forza Italia va un sentito abbraccio”.

Scrive su Facebook Letizia Moratti: "Sono profondamente addolorata per la scomparsa di Silvio Berlusconi. A lui mi legano tanti ricordi privati, grazie all'amicizia di mio marito con Silvio, e tanti ricordi di momenti pubblici, al servizio delle istituzioni del Paese. Ricordo la telefonata di quando mi è stata proposta la nomina a ministro dell'Istruzione nel suo governo e ricordo con orgoglio il lavoro fatto assieme. E' stato un geniale innovatore, un passo avanti a tutti come imprenditore, leader politico indiscusso, grande trascinatore. Ma anche una persona generosa e di una simpatia travolgente".

Scrive su Twitter il premier ungherese Viktor Orban: "Se ne è andato il grande combattente, riposa in pace amico mio!".

Nino Minardo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati: "Silvio Berlusconi è un pezzo di storia del Paese e di vita di ciascuno di noi. Lo ricorderò sempre con affetto e gratitudine".

La dichiarazione del sindaco di Palermo Roberto Lagalla: “Con Silvio Berlusconi scompare un sicuro protagonista della storia recente del nostro Paese. Imprenditore di vaglia e di successo, ha saputo trasferire alla politica nuovi linguaggi e nuove semantiche, rendendosi artefice indiscusso del passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica. In qualsivoglia circostanza, anche le più sfavorevoli, ha resistito con forza e determinazione nella consapevolezza che ogni grande protagonista delle vicende umane non può che essere oggetto di alterne fortune e delle più diverse interpretazioni del proprio operato. Di certo, sarà ricordato, e da molti rimpianto, come figura di indubbie capacità e di grande visione politica e sociale. Alla famiglia e al partito di Forza Italia esprimo cordoglio e vicinanza”.

Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Ars: “Scompare un protagonista assoluto della vita politica italiana, un uomo di Stato che ha rappresentato il nostro paese nel mondo e che ha raccolto il consenso tra gli italiani grazie alle sue straordinarie capacità di comunicazione e di concretezza che, prima della politica attiva, lo hanno contraddistinto nella sua lunga esperienza imprenditoriale. Silvio Berlusconi è stato il punto di riferimento dei moderati e dell’area cattolica e popolare. Perdiamo uno statista, un uomo che si è affermato grazie alla sua intelligenza all’impegno quotidiano nel lavoro. L’Italia perde un gigante della politica e dell’imprenditoria ma soprattutto un uomo dalla stragrande generosità che si è impegnato fino alla fine dei suoi giorni per il paese che amava”.

Così l’europarlamentare Francesca Donato, vicepresidente nazionale della Democrazia Cristiana: “Silvio Berlusconi in economia e in politica ha avuto la straordinaria capacità di riunire in un unico soggetto i partiti di centrodestra imprimendo alla politica una scossa libertaria. Con lui se ne va uno dei maggiori protagonisti della vita politica di questo Paese. La sua scomparsa ci addolora, ci mancherà la sua capacità diplomatica in politica estera, la sua personalità autentica e indomita e il suo coraggio”.

Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all'Ars: "La Sicilia ha perso oggi un grande amico. L'Italia ha perso un uomo che ne ha segnato la storia economica, sociale, politica e culturale rappresentando un modello di impresa e un modello di politica liberale, moderata e democratica. Noi di Forza Italia proseguiremo il suo impegno per la democrazia e per i valori della libertà."

La senatrice di Forza Italia Ternullo “Oggi è un giorno triste per l'Italia. La scomparsa di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset è una di quelle notizie che non avrei mai voluto conoscere. Berlusconi è stato un uomo straordinario, che ha segnato la storia dell’Italia in molti campi: l’impresa, la comunicazione, lo sport, la politica. Ha saputo realizzare i suoi sogni con determinazione, creatività e visione. Ha inventato la televisione commerciale in Italia, portando innovazione e pluralismo nel panorama mediatico. Ha creato un impero economico che ha spaziato dalla grande distribuzione (con la Standa) all’edilizia (con Milano 2 e Milano 3), dalla finanza alla cultura. Ha trasformato il Milan in una squadra leggendaria, vincendo tutto quello che si poteva vincere e diventando il presidente più titolato al mondo. Berlusconi ha dato vita alla seconda Repubblica, fondando dal nulla Forza Italia, il più grande partito di centrodestra di ispirazione liberale. Ha guidato il Paese per 3 volte, affrontando sfide difficili sia sul piano interno che internazionale. Ha siglato il "contratto con gli italiani” in diretta TV da Bruno Vespa”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, a seguito della morte del Presidente Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano. Ha saputo dialogare con i grandi leader mondiali, come Bush e Putin, con cui ha organizzato il summit di Pratica di Mare nel 2002. Ha ricostruito L’Aquila dopo il terremoto del 2009 fornendo case prefabbricate in tempi record. Ha stretto accordi con Gheddafi per contrastare l’immigrazione clandestina. Ha subito una persecuzione giudiziaria senza precedenti, con centinaia di processi basati su accuse infamanti e pretestuose. Non si è mai arreso, ha sempre difeso la sua innocenza e la sua onorabilità. È stato cacciato dal Senato con una manovra incostituzionale da parte del PD e dei Cinque Stelle, ma è tornato a rappresentare gli italiani grazie al loro voto. Berlusconi è stato un esempio per me e per milioni di italiani che si sono riconosciuti nei suoi valori di libertà. È parte fondamentale della storia d’Italia e merita il rispetto e il riconoscimento di tutti. Il suo ricordo resterà indelebile nel cuore di tutti noi. Ciao presidente, riposa in pace”.

Adriano Galliani e tutto il Monza: "Piangono affranti la scomparsa di Silvio Berlusconi. Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente. Per sempre con noi".

Arrigo Sacchi piange, al telefono con l'ANSA: "Sto male, nonostante tutto non me l'aspettavo". "Silvio Berlusconi è stato un uomo generoso ed ha cercato di cambiare questo Paese difficile, formato da individualisti. Lo era anche lui? No, pensava di insieme e vedeva lontano: quando mi prese gli dissi lei o è pazzo o è un genio. Visti i risultati, datemi voi la risposta...".

Fabio Capello all'Adnkronos: "Silvio Berlusconi è stato un genio. Aveva una visione per la quale era anni avanti. In tanti campi ha fatto cose incredibili, come nel calcio e nel mondo imprenditoriale, in altri ambiti lo hanno perseguitato. A lui devo tutta la mia carriera di allenatore. Dopo 4 anni di scrivania mi chiamò al Milan. La cosa mi stupì ma mi reso orgoglioso e ottenemmo risultati straordinari".

Le parole di Adriano Galliani: "Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente".

Il messaggio di cordoglio del club rossonero: "AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell’indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari. Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c'è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan. Grazie Presidente, per sempre con Noi".

L'omaggio dell'attuale allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti. "La tristezza di oggi non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, leale, intelligente, sincero, fondamentale nella mia avventura da calciatore prima, e da allenatore poi. Grazie Presidente".

Massimo D'Alema in una nota: "Colpisce e addolora la scomparsa di Silvio Berlusconi. Vorrei innanzitutto esprimere ai suoi familiari, ai suoi amici e alla sua parte politica il cordoglio di chi, come me, lo ha contrastato sul piano della politica durante i trent'anni di storia della cosiddetta Seconda Repubblica. Non è ora il momento per una valutazione di carattere storico e politico, anche se è indiscutibile il contributo che Berlusconi ha dato alla edificazione di un nuovo sistema e alla creazione, in Italia, di una destra legata al sistema democratico europeo. Rimane il ricordo, sia pure nella durezza del conflitto, del suo tratto umano affabile e cordiale".

Achille Occhetto, intervistato dall'AdnKronos: "Lui ha segnato il passaggio dalla prima Repubblica al populismo è stato il primo artefice del populismo, precedendo in questo lo stesso Trump. Ha poi sdoganato la destra-destra, ha creato quello che viviamo oggi nella politica italiana, che è frutto della sua prima scelta populista. Se la destra non avesse partecipato a quell'orgia iniziale non si sarebbe rafforzata come si è poi rafforzata, lui è stato un mallevadore della destra".

Il cordoglio di Mario Draghi: "Esprimo il più sentito cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi, assoluto protagonista della vita pubblica italiana degli ultimi cinquanta anni. Da imprenditore ha rivoluzionato il mondo della comunicazione e dello sport, con spirito d’iniziativa e innovazione straordinari. Da leader ha trasformato la politica ed è stato amato da milioni di italiani per la sua umanità e il suo carisma. Alla famiglia, ai dipendenti del suo gruppo, alla comunità di Forza Italia, le più sentite condoglianze".

