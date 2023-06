morto Silvio Berlusconi

Morte Berlusconi, Lagalla: ''Scompare un sicuro protagonista della storia recente dell'Italia''

''Di certo, sarà ricordato, e da molti rimpianto, come figura di indubbie capacità e di grande visione politica e sociale'', ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/06/2023 - 14:10:25 Letto 784 volte

“Con Silvio Berlusconi scompare un sicuro protagonista della storia recente del nostro Paese. Imprenditore di vaglia e di successo, ha saputo trasferire alla politica nuovi linguaggi e nuove semantiche, rendendosi artefice indiscusso del passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica. In qualsivoglia circostanza, anche le più sfavorevoli, ha resistito con forza e determinazione nella consapevolezza che ogni grande protagonista delle vicende umane non può che essere oggetto di alterne fortune e delle più diverse interpretazioni del proprio operato. Di certo, sarà ricordato, e da molti rimpianto, come figura di indubbie capacità e di grande visione politica e sociale. Alla famiglia e al partito di Forza Italia esprimo cordoglio e vicinanza”. Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Facebook Lagalla

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!