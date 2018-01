dj fabo

Morte Dj Fabo, pm: ''Rappresento lo Stato e anche Marco Cappato''

''Io mi rifiuto di essere la parte dell'accusa...''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/01/2018 - 14:44:19 Letto 343 volte

"Io mi rifiuto di essere la parte dell'accusa. Io rappresento lo Stato. E lo Stato è anche Marco Cappato”, a pronunciare questa frase è stata Tiziana Siciliano, pubblico ministero nel processo che vede Marco Cappato accusato di istigazione al suicidio assistito per la morte di Dj Fabo.

La procura aveva chiesto l’archiviazione per Cappato che aveva accompagnato Fabiano Antoniani in Svizzera perché il 40enne aveva deciso di mettere fine alla sua vita di tetraplegico cieco dopo un incidente stradale. Ma il gip Luigi Gargiulo aveva imposto l’imputazione coatta e l’esercizio dell’azione penale sostenendo che l’indagato andasse accusato di aiuto al suicidio per avere addirittura rafforzato la volontà del proposito di togliersi la vita. L’altro pm, Sara Arduini, ha spiegato invece ai giudici che l’imputato “non ha avuto alcun ruolo nella fase esecutiva del suicidio assistito di Fabiano Antoniani e non ha nemmeno rafforzato la sua volontà di morire”.

Il pubblico ministero dopo avere ripetuto più volte come fosse “forte e granitica la volontà di Fabiano di morire” in quanto dopo l’incidente stradale era rimasto cieco, paralizzato e senza la speranza di un lieve miglioramento, ha sottolineato più volte che Marco Cappato “non ha in alcun modo rafforzato il proposito suicidio di Fabo ma lo ha solo rispettato. Anzi lo ha addirittura ritardato cercando di coinvolgerlo nella sua lotta politica per tentare di dargli una nuova prospettiva di vita”.

“Noi pubblici ministeri rappresentiamo lo Stato, non siamo gli avvocati dell’accusa come in altri ordinamenti, pur civilissimi. Io mi rifiuto di essere l’avvocato dell’accusa. Io rappresento lo Stato e lo Stato è anche l’imputato Cappato – ha detto poi il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano –. È nostro dovere cercare prove anche a favore dell’imputato e anche alla luce del dibattimento che è stato svolto, è nostro dovere sollecitare la formula assolutoria per Cappato”. E anche se la Costituzione italiana non parla espressamente di diritto alla dignità “la carta fondamentale dei diritti della Ue all’articolo 1 parla proprio di dignità umana e recita ‘la dignità umana è inviolabile e deve essere tutelata” ha proseguito l’aggiunto ricordando che “l’autodetermonazione è un principio cardine” della normativa europea e i giudici, nel valutare se assolvere o condannare il leader radicale per aiuto al suicidio per aver accompagnato Fabiano Antoniani in Svizzera, devono tenere conto di quanto “la Cedu ha previsto espressamente in casi analoghi a questo e che non possiamo assolutamente ignorare“.

In aula a testimoniare la volontà di Dj Fabo sono venute la madre, la compagna e anche Giulio Golia che per “Le Iene” lo intervistò. Tutti loro hanno sostenuto che il figlio e l’uomo che amano volesse a ogni costo interrompere le sofferenze. E anche all’inviato del programma di Italia 1 aveva detto: “Se non mi aiuti, uno che mi spara lo trovo”.

“Il signor Cappato – ha affermato Tiziana Siciliano – è imputato per aver agevolato qualcuno nell’esercizio di un suo diritto. Non il diritto al suicidio, bensì il diritto alla dignità”. Tiziana Siciliano, durante la requisitoria, cita anche il filosofo inglese Tommaso Moro. “Nella Città ideale (…) si diceva che se la sofferenza umana è intollerabile vi è un diritto a interromperla dietro il prudente controllo del sacerdote e del magistrato, dell’autorità religiosa e dello Stato”. Il procuratore ha poi aggiunto che Tommaso Moro è stato “giustiziato per le sue idee ma poi fu santificato. Non voglio questo per Cappato, prima giustiziato e poi beatificato“, ha detto augurandosi che non si arrivi prima a “una condanna e poi a una revisione del processo”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!