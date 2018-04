Vaccinazioni morbillo

Morti da morbillo in Sicilia, in arrivo piano straordinario per le vaccinazioni

Tavolo tecnico regionale al lavoro su soluzioni efficaci per limitare i rischi

Attuare un piano straordinario che preveda la presa in carico dei pazienti da parte degli ospedali, lo smaltimento delle liste d’attesa aumentando il numero dei vaccinatori, e la riduzione al minimo dei rischi di contagio. Queste le priorità definite dalla Regione Sicilia, in seguito al tavolo tecnico organizzato nella sede palermitana dell’assessorato regionale alla Salute. Oltre all’assessore regionale Ruggero Razza, presenti i direttori del Servizio profilassi, i direttori del Dipartimento prevenzione delle 9 Asp, le centrali operative del 118, il referente per il Biocontenimento e la Sicurezza sanitaria regionale Sergio Pintaldi, la dirigente regionale del Dasoe Maria Letizia Diliberti e il responsabile del Dipartimento prevenzione dell’assessorato Antonio Leonardi.

Il tavolo tecnico è la risposta della Regione Sicilia alle recenti morti per morbillo verificatesi sull’isola. I casi di decesso a Catania avevano sollevato un polverone di polemiche e giustificato allarmismo, dovuto al fatto che una malattia ormai considerata innocua e controllabile stesse invece tornando alla ribalta così aggressivamente. “In questo momento si sta verificando quasi una trasformazione del morbillo – ha spiegato Razza – che sta diventando sempre meno una malattia pediatrica, grazie alla vaccinazione obbligatoria, e sempre più una malattia che coinvolge fasce generazionali diverse”. Quindi, la proposta: “Abbiamo pensato a un’azione di vaccinazione aperta anche a queste fasce generazionali, per le quali stiamo immaginando anche un’esenzione ticket”.

Fondamentali anche l’accoglienza e la gestione dei pazienti nei locali degli ospedali. Si considera quindi l’adozione di “un piano che coinvolga tutti gli ospedali per la presa in carico del paziente, fase che è fondamentale”, informa Razza, aggiungendo che è allo studio “un protocollo che sarà esteso a tutti i pronto soccorso dell’isola”.

Particolare riguardo anche per la salute di vaccinatori e persone non contagiate: il tavolo tecnico ritiene necessarie delle procedure di “screening di tutto il personale sanitario affinché gli ospedali, che sono luoghi di cura, non diventino luoghi di trasmissione”, dice l'assessore. Poi aggiunge: “La legge prevede già uno screening e una vaccinazione obbligatoria per il personale che lavora nelle scuole, e ho chiesto a tutte le Asp di verificare che si sia realizzato”.

E a chi ha parlato di vero e proprio “caso Catania”, l’assessore Razza risponde negando l’esistenza di tale ipotesi, spiegando di avere di fronte piuttosto una coda di epidemia regionale di centinaia di persone, cominciata un anno fa, così come verificatosi in altre parti d’Italia.

