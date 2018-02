Folco Quilici

Morto il documentarista Folco Quilici

È morto Folco Quilici, uno dei più importanti documentaristi italiani.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/02/2018 - 14:07:33 Letto 357 volte

È morto all'ospedale di Orvieto Folco Quilici, uno dei più importanti documentaristi italiani. Aveva 87 anni ed era originario di Ferrara. La notizia della morte di Quilici è stata confermata anche dal sindaco di Orvieto Giuseppe Germani.

Quilici aveva casa a Ficulle, piccolo centro dell'orvietano. Era ricoverato all'ospedale di Orvieto da qualche giorno e lì è morto stamani. "Con Folco Quilici se ne va una delle figure più importanti del giornalismo, del documentarismo e della cultura italiana - così il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini -. Un pioniere in tutti i progetti che ha avviato, sempre anni avanti rispetto agli altri, un italiano innamorato del proprio paese e un ferrarese innamorato della propria terra in cui era l'erede della grande tradizione giornalistica del padre Nello".

"Ci mancherà - sottolinea Franceschini - ma i suoi lavori resteranno per sempre come guida e insegnamento per le giovani generazioni".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!