Morto in un incidente stradale l'ex ministro Altero Matteoli

L'ex ministro Altero Matteoli è morto in un incidente stradale...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/12/2017 - 15:58:56 Letto 1178 volte

L'ex ministro Altero Matteoli è morto in un incidente stradale sulla via Aurelia all'altezza di Capalbio (Grosseto). Era stato estratto dalle lamiere dell'auto in fin di vita: i medici hanno tentato di rianimarlo sul posto, ma non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto ed un'altra persona mentre ci sarebbero altre due persone ferite.

A quanto si appreso, Matteoli viaggiava da solo su una Bmw quando in località Il Giardino a Capalbio, non lontano da Ansedonia (Grosseto), c'è stato lo scontro frontale con una Nissan sulla quale viaggiavano un uomo e una donna, rimasti entrambi feriti. Il conducente della Nissan, 50 anni, è stato poi trasferito all'ospedale di Grosseto: le sue condizioni sarebbero gravi. La donna è stata portata con l'elisoccorso all'ospedale di Siena.

Altero Matteoli era nato l’8 settembre 1940 a Cecina, in provincia di Livorno. Dopo essere stato un esponente del Movimento Sociale Italiano, nel 1994 aveva aderito ad Alleanza Nazionale. In Parlamento dal 1983, Matteoli era stato alla guida del ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2011 a capo del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in entrambi i casi con Silvio Berlusconi presidente del Consiglio.

