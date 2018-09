deceduto

Morto uno degli ultimi sopravvissuti della strage di Portella

E' morto ieri a 87 anni Ignazio Plescia, uno degli ultimi sopravvissuti alla strage di Portella della Ginestra.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/09/2018 - 09:04:04 Letto 406 volte

E’ morto ieri a 87 anni Ignazio Plescia, uno degli ultimi sopravvissuti alla strage di Portella della Ginestra. Aveva 16 anni il giorno della strage, il primo maggio del 1947: quando la banda guidata da Salvatore Giuliano aprì il fuco sulla folla in festa, si trovava nei pressi del Sasso di Barbato, in groppa al suo cavallo, che fu colpito a morte, mentre lui rimase miracolosamente illeso.

“Siamo vicini alla famiglia di Ignazio Plescia, ricordandone l’impegno e il ruolo nel percorso che portò alla nascita del movimento contadino – dicono il segretario generale della Cgil Palermo Enzo Campo e il segretario della Camera del Lavoro di Piana Antonio Fucarino – Plescia fu uno dirigenti di quel movimento e a Piana degli Albanesi, uno dei centri più attivi durante le lotte per la riforma agraria dell’immediato dopoguerra, fu il punto di riferimento per braccianti e operai. Plescia ha contribuito in prima persona alla crescita della Cgil sul territorio”.

Plescia da giovane frequentò la scuola del partito comunista delle Frattocchie a Roma. Per diversi anni ricoprì la carica di segretario della Camera del Lavoro e del Pci a Piana. Fu eletto per diverse legislature nel consiglio comunale rivestendo più volte la carica di assessore. Contadino per una vita, chiuse l’attività lavorativa da dipendente dell’Assemblea siciliana.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!