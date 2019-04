Matteo Salvini in Sicilia

Motta Sant'Anastasia: prosegue il tour di Salvini in Sicilia

╚ iniziato da Motta Sant'Anastasia il secondo giorno del tour di Matteo Salvini in Sicilia.

È iniziato da Motta Sant'Anastasia il secondo giorno del tour di Matteo Salvini in Sicilia. E su Facebook il vicepremier della Lega pubblica una foto mentre fa colazione con un caffè alla nocciola. "Uno spettacolo!", commenta.

Da Motta Salvini interviene sul caso Siri e il faccendiere Paolo Arata, ritenuto il socio di Vito Nicastri, re dell’eolico, indagati con Armando Siri nell’ambito di una inchiesta sviluppatasi tra Trapani, Palermo e Roma. "L'ho incontrato soltanto una volta, quante volte lo devo dire. Occupiamoci di altro, pensiamo a lavorare tutti", dice a margine.

Poi interviene sull'incendio in una baraccopoli di Foggia: "Mi dicono che noi stiamo facendo bene. E continueremo ad azzerare le presenze nei mega centri per migranti perché risparmiamo problemi, morti, feriti e quindi andremo avanti a Foggia, così come a Mineoe a Reggio Calabria. L’obiettivo è quello di radere al suolo e di sgomberare tutti quei centri per migranti che sono un problema e non una soluzione".

E ancora sull'incontro con il presidente della Regione Nello Musumeci: «Abbiamo ragionato di Sicilia, di strade statali, e su questo interesserò il ministro Toninelli. Ci sono strade ferme da decenni per colpe di altri, evidentemente non di chi è al governo da qualche mese. Con Musumeci non abbiamo parlato di voti o di preferenze. Io lo stimo, lui mi stima e ognuno farà le sue scelte prima e dopo le Europee. Abbiamo parlato di cosa ha bisogno la Sicilia - ha aggiunto il ministro dell’Interno - perchè puoi avere aziende stupende, agricoltori stupendi ma se non hai strade, ferrovie, aeroporti e porti in grado di portare il made in Italy dalla Sicilia nel mondo è un problema. Cercherò di dare una mano al ministro delle infrastrutture e a dare una mano alla Sicilia».

Nel pomeriggio, dalle 17, gli incontri proseguiranno a Gela, in piazza Umberto I, per sostenere il candidato sindaco Giuseppe Spata.

Alle 21, il tour siciliano di Matteo Salvini si concluderà a Mazara del Vallo, dove in via Sansone si terrà il comizio finale per sostenere il giovane candidato sindaco Giorgio Randazzo.

Ieri, la visita del ministro dell'Interno in Sicilia è partita da Corleone dove ha inaugurato il nuovo commissariato di polizia. Seconda tappa Monreale, poi Bagheria e Caltanissetta.

