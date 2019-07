controlli movida

Movida a Palermo, multe e sequestri

Blitz nella movida di Palermo, con multe e sequestri in via dei Chiavettieri e in via Tommaso Natale da parte della polizia municipale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/07/2019 - 21:06:47 Letto 386 volte

Blitz nella movida di Palermo, con multe e sequestri in via dei Chiavettieri e in via Tommaso Natale da parte della polizia municipale. In via dei Chiavettieri era in pieno svolgimento un concerto con cinque musicisti, senza autorizzazione, con un verbale di 150 euro ed al sequestro amministrativo per dieci giorni di 19 apparecchiature musicali: batteria, chitarre, tastiere, diffusori audio , mixer e amplificatori per la diffusione musica all'esterno nella parte antistante il pubblico esercizio. Inoltre è stata elevata un'altra sanzione, di 50 euro, in quanto il locale era sprovvisto della prescritta relazione fonometrica relativa alle apparecchiature elettroacustiche in uso.

In un altro controllo, effettuato in una villa monumentale del XVII secolo in via Tommaso Natale, sottoposta a vincolo della Sovrintendenza ai Beni Culturali, era in corso una serata danzante alla quale erano presenti 105 persone, nonostante non vi fosse alcuna prescritta autorizzazione per il ballo. E' stato contestato agli organizzatori l'attività di discoteca abusiva, priva della prescritta agibilità di Pubblico Spettacolo e Licenza di Questura.

Inoltre, l'intrattenimento danzante e musicale era gestito senza alcun titolo da un intrattenitore. Gli agenti hanno comminato multe di 150 euro - per diffusione di musica all'esterno in un terrazzo all'aperto di pertinenza della villa - e di 50 euro per la mancanza della prescritta relazione fonometrica relativa alle apparecchiature elettroacustiche in uso. Poste, per dieci giorni, sotto sequestro amministrativo cautelare 7 apparecchiature musicali, diffusori audio, console e mixer. Contestata anche l’assenza del Nulla Osta della Sovrintendenza ai Beni Culturali.

Fonte: Polizia Municipale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!