Movida a Palermo, nel weekend sequestrati quattro locali irregolari

Stretta della Polizia di Stato sul fronte della prevenzione dei reati nei luoghi della movida cittadina. Nel corso del fine settimana sequestrati quattro locali irregolari.

Pubblicata il: 28/10/2019 - 16:58:27

Gli agenti del Commissariato “Centro” hanno provveduto a sanzionare e chiudere due esercizi commerciali: uno in corso Vittorio Emanuele ove si è accertato che si somministrassero cibi e bevande anche all’esterno del locale senza autorizzazione; in questo caso è stata anche sequestrata strumentazione musicale che diffondeva musica; un secondo locale è stato sequestrato in piazza S.Onofrio per mancanza di autorizzazioni; infine, in via delle Sedie Volanti è stato sanzionato il titolare di un pub per occupazione di porzione di suolo pubblico eccedente rispetto al consentito.

Altri due esercizi, rispettivamente in via Buonriposo e via Del Vespro, ove sono state accertate la mancanza di Scia Sanitaria e di Scia Comunale, sono stati, invece, sottoposti a sequestro da personale del Commissariato “Oreto Stazione”.

Complessivamente, sono state elevate sanzioni del valore superiore ai 30.000,00 euro.

