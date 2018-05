controlli

Movida, continuano i controlli della polizia municipale. Sanzioni e denunce tra via Maqueda e il Capo

Sanzionate cinque attività tra via Sedie Volanti, largo Cavalieri di Malta e via Maqueda. In quest'ultima il market più colpito dalle sanzioni: 8.000 euro

14/05/2018

Ieri sera il nucleo controllo attivitá produttive della polizia municipale di Palermo ha eseguito gli accertamenti in cinque attività tra via Sedie Volanti al Capo, largo Cavalieri di Malta e via Maqueda. Sono state riscontrate irregolaritá corrispondenti ad oltre 12.000 euro di sanzioni e denunciati 2 titolari per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Sanzionato duramente un market di via Maqueda dove dopo la mezzanotte, nonostante vietato dalla normativa vigente, si somministravano bevande alcoliche e superalcoliche. Inoltre il titolare non esponeva al pubblico i prezzi di vendita e le tabelle alcolemiche, ed era sprovvisto dell'apparecchiatura dell'alcol test da mettere a disposizione degli avventori. Per lui ammontano a 8.000 euro le sanzioni comminate dagli agenti.

Altre sanzioni in altri locali, in largo Cavalieri di Malta e via Sedie Volanti: assenti la tabella indicante gli orari di apertura e chiusura del locale, e l'autorizzazione dell'installazione della tenda solare. Inoltre, due dei locali di via Sedie Volanti, al civico 26 e al civico 30, avevano realizzato abusivamente le rispettive aree esterne, in entrambi i casi occupando suolo pubblico per circa la metà della strada. I due titolari sono stati denunciati.

