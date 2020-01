controlli movida

Movida, controlli in pub e discoteche: sanzioni per oltre 6mila euro

Le forze dell'ordine effettuano stringenti controlli amministrativi nella zona ovest di Palermo. Sanzionati i titolari di discoteche e locali di intrattenimento. Comminate sanzioni superiori ai 6mila euro.

Non soltanto i luoghi tradizionali della “movida” cittadina, localizzati nel centro storico ma anche quelli della periferia occidentale del capoluogo che ogni fine settimana attirano centinaia di giovani sono costantemente tenuti sotto osservazione da parte delle Forze dell’Ordine.

A conclusione di riscontri e verifiche, due sono le strutture che hanno evidenziato pesanti irregolarità: in un locale di intrattenimento, nella zona di viale Strasburgo, sono state registrati comportamenti posti in essere in difformità dall’autorizzazioni rilasciate. Pertanto sono state irrogate sanzioni per tali violazioni ammontante ad una cifra superiore ai 4.000,00 euro.

In una discoteca della zona di viale Lazio sono emerse, invece: difformità di autorizzazione, carenze igienico sanitarie e strutturali, la mancata procedura di autocontrollo, mancanza di personale addetto ai servizi di sicurezza e mancanza di ststema di videosorveglianza. La somma delle sanzioni per tali violazioni è superiore ai 4000,00 euro.

I servizi proseguiranno, senza soluzione di continuità, anche in altri quartieri cittadini.

