Movida Palermo: nuovi controlli e sanzioni alla ''Vucciria''

PALERMO. Intervento delle Forze dell’Ordine, lo scorso venerdì, alla Vucciria, nel cuore della ''movida''...

PALERMO. Intervento delle Forze dell’Ordine, lo scorso venerdì, alla Vucciria, nel cuore della “movida”. Sono stati compiuti numerosi accessi ispettivi: riscontrate lievi carenze igienico-sanitarie per una Trattoria di via Pannieri, con tempi di risoluzione stimati in 5 giorni; un pub di via dei Cassari ha fatto registrare alcune inadempienze sempre in tema di norme igienico-sanitarie per eliminare le quali, il personale operante, così come disposto dalla legge, ha fissato il limite di 10 giorni, pena l’irrogazione di una pesante sanzione.

Rilevanti, invece, le violazioni sanitarie riscontrate in un panificio di via Argenteria e in altri due pub di via dei Cassari per cui sono state applicate sanzioni, rispettivamente, di 6000,00 euro e 2000,00 euro, negli ultimi due casi.

Un illecito amministrativo più strettamente connesso al fenomeno della “movida”, quale l’occupazione abusiva di suolo pubblico, è stato riscontrato in un bar di piazza Caracciolo, al cui titolare è stata irrogata una sanzione di 169,00 euro.

Il totale delle sanzioni amministrative inflitte è di 10.169,00 euro.

