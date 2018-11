controlli notturni

Movida Palermo, oltre 27mila euro di multe e sequestrato pub abusivo

Oltre 27.000 euro di sanzioni ed il sequestro di un pub abusivo sono il risultato dei controlli notturni della Polizia Municipale.

Pubblicata il: 05/11/2018

Oltre 27.000 euro di sanzioni ed il sequestro di un pub abusivo sono il risultato dei controlli notturni predisposti dal comandante Gabriele Marchese, nei locali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande, mirati alla tutela della quiete pubblica ed alla salvaguardia del consumatore.

I sopralluoghi sono stati compiuti dagli agenti del Caep, il nucleo di controllo delle attività produttive in cinque esercizi commerciali, tre dei quali ubicati in via Isidoro La Lumia e due a Ballarò.

In via Isidoro La Lumia, i tre titolari dei rispettivi esercizi sono stati sanzionati per l’occupazione abusiva di suolo pubblico, in totale circa 60 metri quadrati occupati con tavoli e sedie e per la collocazione di tende solari, senza le necessarie autorizzazioni.

In Via Ballarò invece, è stato eseguito il sequestro di un pub abusivo, poiché svolgeva senza autorizzazione, la somministrazione di alimenti e bevande ai tavoli, con intrattenimento musicale ed annessa ristorazione.

Gli agenti, come previsto dalla normativa vigente, hanno eseguito l’Immediata interruzione dell'attività abusiva e sanzionato il titolare perché risultava sprovvisto di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e di certificazione sanitaria e non esponeva all’interno del locale le tabelle alcolemiche e non disponeva dell’ apparecchio alcol test.

Inoltre gli è stata sequestrata l’auto, una Mercedes Classe B, perché priva della prescritta copertura assicurativa, già sottoposta a sequestro amministrativo nel 2017; è stato quindi denunciato per violazione degli obblighi di custodia.

Ancora in via Ballarò, un esercizio di vicinato autorizzato alla vendita di prodotti alimentari, svolgeva abusivamente l’attività di bar, con l’aggravante di somministrare bevande alcoliche e superalcoliche in orari vietati, cioè ben oltre la mezzanotte. Le sanzioni comminate hanno riguardato l’assenza delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande e la certificazione sanitaria.

Durante il sopralluogo nel locale sono state riscontrate gravi carenze igienico - sanitarie ed inoltre non venivano esposti al pubblico il listino prezzi, le tabelle alcolemiche e quella contenente gli orari di apertura e chiusura dell'attività, oltre alla mancanza del dispositivo per l’alcol test.

Gli agenti, accertata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche oltre la mezzanotte, onde scongiurare che l'attività illecita fosse portata ad ulteriori conseguenze hanno sequestrato un vano utilizzato come deposito con all'interno tre refrigeratori e 1.958 bottiglie contenenti bevande alcoliche e superalcoliche.

