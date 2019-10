controlli amministrativi

Movida selvaggia a Palermo, sequestri e sanzioni

Controlli finalizzati alla tutela del riposo notturno e alla lotta contro l'abusivismo commerciale.

Pubblicata il: 15/10/2019

La Polizia Municipale comunica che nell'ambito dei controlli finalizzati alla tutela del riposo notturno e alla lotta contro l’abusivismo commerciale, dopo aver sequestrato un pub abusivo in piazzetta della Messinese e denunciato il gestore di un locale de via discesa dei Giudici per disturbo alla quiete pubblica, ha denunciato due pregiudicati per minacce ed oltraggio proprio in relazione all'attività ispettiva appena condotta.



A Piazzetta della Messinese l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è stata immediatamente interrotta e sequestrata perché priva di SCIA e di registrazione sanitaria. Le sanzioni elevate ammontano a 8.000 euro.



In Via Discesa dei Giudici il gestore dell’attività è stato segnalato all'autorità giudiziaria per disturbo della quiete pubblica. Durante il sopralluogo la musica veniva diffusa all'esterno del locale da un DJ, a porte aperte, senza relazione fonometrica e oltre l'orario consentito. Questo ha comportato l’interruzione immediata dell’intrattenimento musicale e, oltre alle sanzioni, il sequestro delle apparecchiature.



All'interno del locale, sebbene autorizzato come Bar, veniva svolta illecitamente la somministrazione di alimenti e bevande ai tavoli, con intrattenimento musicale e annessa attività di ristorazione con cucina laboratorio abusiva. Gli agenti del CAEP hanno sequestrato il locale per l’assenza di autorizzazioni sanitarie. Le sanzioni ammontano complessivamente a 8.100 euro.



Al termine di quest’ultima operazione, due uomini, a bordo di uno scooter, in Via Discesa dei Giudici, hanno cercato di intimorire gli agenti minacciandoli ed oltraggiandoli in presenza di numerose persone. Dopo un breve inseguimento, venivano bloccati e identificati. Dagli accertamenti è emerso che il conducente, M. F. di anni 25, aveva la patente di guida revocata per pregiudizi penali, lo scooter era scoperto della prescritta copertura assicurativa e privo della prescritta revisione periodica dal 2014. Oltre alla denuncia per minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale aggravato per un fatto determinato, gli agenti hanno sequestrato lo scooter e contestato sanzioni per oltre 6.150 euro.

