Nuovo governo

Movimento 5 Stelle taglia i ponti con la Lega, sempre più concreta ipotesi Pd. Salvini: ''Irrispettoso''

Luigi Di Maio apre al Partito democratico: ''Chiedo di venire al tavolo''. Ma tra i dem non c'è molto ottimismo, visioni di governo troppo distanti

24/04/2018

Adesso sembra davvero finita. L'incarico esplorativo del presidente della Camera Roberto Fico ha portato alla luce i malumori del Movimento 5 Stelle nei confronti della Lega, e al termine della giornata di consultazioni che hanno visto protagonisti i pentastellati e il Pd, arriva la chiusura dei giochi da Luigi Di Maio. "Salvini e la Lega hanno deciso di condannarsi all'irrilevanza per rispetto dei loro alleati - è la dura critica di Di Maio - invece di andare al governo nel rispetto degli italiani".

Matteo Salvini su tutte le furie, dopo una stoccata che forse non si aspettava: "Lavoro da 40 giorni per formare un governo fedele al voto degli italiani - replica alle critiche il capo della Lega - Amoreggiare con Renzi e con il Pd pur di andare al potere mi sembra invece irrispettoso nei confronti degli italiani e dei propri elettori". Poi però ancora spiragli di apertura: "Se [Di Maio] vuole smettere di polemizzare aiutarmi a ricostruire questo Paese io come leader del centrodestra sono pronto".

Tra le fila del Pd, i cui rappresentanti sono stati a colloquio con Fico alle 14,30 di oggi, regna il pessimismo nei confronti di un accordo con i 5 Stelle. "Sono contrario", continua a ribadire il presidente del partito Matteo Orfini, il cui parere riassume il pensiero sulla nuova ipotesi tra i dem. Eppure Di Maio ci prova, auspicando un dietrofront: "Chiedo al Pd di venire al tavolo - procede cauto il leader del Movimento - non subito a firmare il contratto ma a verificare se ci sono i presupposti per metterlo in piedi. Capisco le loro dinamiche interne, ma è chiaro che dobbiamo vederci per capire se ci sono i presupposti".

