Movimento ''Sardine'', Caronia su Orlando ''Si occupi piuttosto di problemi della città''

movimento delle Sardine

Movimento ''Sardine'', Caronia su Orlando ''Si occupi piuttosto di problemi della cittą''

Marianna Caronia commenta l'adesione di Leoluca Orlando alla manifestazione di oggi a Palermo del cosiddetto movimento delle sardine.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/11/2019 - 17:15:30 Letto 361 volte

"Dopo aver costretto larga parte dei propri concittadini a "leccare la sarda" per sopravvivere fra inefficienza, carenza dei servizi e inadeguatezza amministrativa, Orlando non poteva che aderire al cosiddetto movimento delle sardine." Lo dichiara Marianna Caronia commentando l'adesione di Leoluca Orlando alla manifestazione di oggi a Palermo del cosiddetto movimento delle sardine.

"La disastrosa ed inefficiente amministrazione da parte di Orlando - prosegue Caronia - il caos e il degrado urbano hanno messo come non mai in ginocchio l’economia della città e il sussegursi delle chiusure di moltissimi negozi e attività produttive sono divenute il quotidiano e la normalità."

"Piuttosto che tentare di attenuare il pubblico disappunto sul suo operato provando a divertirlo con l'estemporanea adesione ad un empatico movimento di protesta, abbia invece uno scatto di residua dignità politica, mostrando se lo sa fare di voler affrontare i temi e i problemi veri della città: lavoro, pulizia, decoro, servizi specie per i più bisognosi e snellimento ed efficentamento della macchina burocratica. Ad Orlando consiglio - conclude - questo, piuttosto che strombazzare la sua adesione a neonati movimenti di pesce azzurro che non risolvono di certo i gravissimi problemi al cui aggravamento lui stesso ha contribuito."

Ti potrebbe interessare? Il Comune di Palermo aderisce al raduno del movimento delle Sardine

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!