multe

Multe raddoppiate in un anno a Palermo

Forte impennata di contravvenzioni nel 2017 rispetto all'anno precedente.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/03/2018 - 20:15:38 Letto 338 volte

Forte impennata di contravvenzioni nel 2017 rispetto all’anno precedente: per ogni auto che circola in città la media è di una multa e mezza all’anno. Lo scorso anno, infatti, sono stati firmati oltre 624 mila verbali per un incasso di 20 milioni di euro.

Se non si considerano le irregolarità registrate dalle telecamere della Ztl, che hanno portato a circa 180 mila sanzioni, il dato rimane comunque elevato. Quasi il doppio se si mettono a specchio il numero delle multe del 2016 e quello del 2017. Se nel 2016, infatti, in tutto sono state elevate 288 mila multe, nel 2017 sono state più di 444 mila, togliendo dalla somma proprio quelle relative alle infrazioni all’interno del perimetro della Ztl.

Al primo posto delle violazioni più frequenti da parte degli automobilisti palermitani c’è la sosta irregolare, per la quale sono state elevate nel 2017 ben 367.307 multe. E in questa tipologia rientra un vasto elenco di violazioni: il divieto di sosta, il parcheggio in curva o in corrispondenza di un incrocio, le auto e le moto che trovano spazio per il posteggio sopra i marciapiedi, la sosta sulle strisce pedonali. Segue poi il parcheggio in doppia fila. Una brutta abitudine fortemente diffusa che spesso paralizza numerose arterie della città.

Sempre nell’ultimo periodo, inoltre, il comandante Marchese ha promesso battaglia contro chi occupa i posti riservati ai disabili senza averne diritto, aumentando le verifiche. Anche il superamento dei limiti di velocità resta un altro problema di difficile soluzione in città. A dirlo sono le 46.631 contravvenzioni registrate grazie all’ausilio degli autovelox.

Da anni a dare una grossa mano ci sono le postazioni fisse che rilevano la velocità lungo viale Regione Siciliana, ma anche gli autovelox mobili in arterie molto pericolose, come viale dell’Olimpo, via Ernesto Basile, viale Michelangelo e la Favorita. Il numero delle infrazioni resta comunque alto e non è un caso se l’alta velocità, secondo le statistiche della polizia municipale, rimane in città la principale causa degli incidenti, specie quelli più gravi. Infine, circa 30 mila multe riguardano il campo delle documentazioni. In particolare, 19.839 verbali sono stati firmati a seguito di controlli sulla patente, mentre 6.823 nei casi in cui l’automobilista è stato beccato a circolare senza patente o libretto. In 3 mila e 71 casi, invece, il conducente ha dovuto pagare la contravvenzione perché beccato a guidare senza assicurazione, mentre 2 mila e 735 mezzi sono stati trovati a circolare senza aver effettuato la revisione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!