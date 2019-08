armi

Munizioni e armi nascoste in mansarda: arrestato 68enne

Detenzione di armi con matricola abrasa e detenzione abusiva di armi, munizioni e polvere da sparo. Carabinieri arrestano sessantottenne.

08/08/2019

I carabinieri della stazione di Santa Cristina Gela e della stazione di Piana degli Albanesi hanno tratto in arresto M.f.g., sessantottenne.

I militari dell’Arma, durante una perquisizione domiciliare, rinvenivano nascoste nella mansarda dell’abitazione una pistola a tamburo priva di segni identificativi, un paio di canne mozze relative ad un fucile da caccia con matricola abrasa, parte di un’astina per fucile da caccia anch’essa con matricola abrasa, diverse parti meccaniche per fucile da caccia, numerose munizioni di diverso calibro per armi lunghe e corte e della polvere da sparo tutte illegalmente detenute.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto la traduzione dell’arrestato presso la Casa Circondariale “Cavallacci” di Termini Imerese.

Il G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto disponendo l’applicazione della misura cautelare coercitiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Fonte: Carabinieri

