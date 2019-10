donazione organi

Muore all'ospedale Cervello in seguito ad ictus, famiglia dona gli organi

Prelievo di organi stanotte all’Ospedale Cervello, fegato e reni per salvare altre vite.

18/10/2019

Prelievo multiorgano nelle scorse ore all’Ospedale Cervello. E’ stato eseguito su di una paziente di 53 anni ricoverata nel reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva, diretto dal Dr. Baldassare Renda, deceduta in seguito ad ictus ischemico.

I familiari hanno dato l’assenso al prelievo e sono state quindi avviate le necessarie procedure che sono terminate stamattina. Sono stati prelevati fegato e reni.

Le operazioni sono state coordinate dal dr. Massimo Donzelli in qualità di referente del Centro regionale trapianti per il Cervello e rese possibili grazie alla collaborazione delle dott.sse Sabrina Vigna e Claudia Ciancimino, oltre che del personale infermieristico della UTI e della Sala Operatoria. “Grande apprezzamento per l’equipe che ha eseguito la procedura – sottolinea il Direttore Generale Walter Messina -. Auspichiamo un incremento nella donazione di organi in sinergia con il Centro regionale trapianti e l’Assessorato regionale alla salute”.

