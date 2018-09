morta in ospedale

Muore all'ospedale perché perde troppo tempo in ascensore, la denuncia dei parenti

Un problema all'ascensore avrebbe fatto perdere tempo prezioso, tant'è che la donna, subito dopo la coronarografia è morta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/09/2018 - 09:04:28 Letto 414 volte

Un problema all’ascensore dove gli infermieri avevano caricato la barella con la paziente per trasferirla al piano dove i medici l’attendevano per un esame approfondito al cuore avrebbe fatto perdere tempo prezioso, tant'è che la donna, Giuseppa Gambino di 62 anni, subito dopo la coronarografia è morta.

A sostenere la responsabilità dell’ospedale sono i familiari della donna che hanno presentato una denuncia ai carabinieri di stanza nell’ospedale Villa Sofia, dove è avvenuto il decesso. In ospedale la donna aveva sostenuto un primo esame, ma i medici avevano deciso di approfondire perché la paziente aveva dolori al torace. E’ stato dunque disposto il trasferimento in un altro piano per effettuare una coronarografia; ma nel trasferimento, secondo la denuncia dei familiari, è accaduto qualcosa di anomalo. La paziente, in barella, sarebbe rimasta, riferiscono i parenti, una quindicina di minuti in ascensore.

